Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim için karar verildi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden alarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atadı.





Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, Kapan hakkındaki HSK soruşturması da sürüyor.





İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı üzerine ağır ceza mahkemesi, cezaevinden çıkamadan Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.





Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerine katıldığına ilişkin medyada yer alan iddialarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Emine Ayşe Barım'ın avukatları sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulunmuştu.





Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.





İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.





Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.





HSK SORUŞTURMA BAŞLATTI

HSK Birinci Dairesi, tahliye kararı veren hakim Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.





Daire, Kapan hakkında ihbar ve eki evrak kapsamındaki iddialar ile inceleme sırasında çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olarak durumun, kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi hususunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına hükmetti.