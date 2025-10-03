Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı çıktı

Menajer Ayşe Barım 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edilmişti.





Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla Ayşe Barım’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 11 Şubat 2026 tarihine erteledi.





İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı inceledi. Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İtirazı kabul eden mahkeme, Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına hükmetti.





Bu karar gereğince Barım yeniden cezaevine gönderilecek.