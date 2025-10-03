Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı çıktı /03 Ekim 2025 00:18

Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı çıktı

Menajer Ayşe Barım dün 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edilmişti. Barım'ın tutukluluğuna yapılan itirazı 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Barım yeniden tutuklanarak cezaevine götürülecek.

SHABER3.COM

Menajer Ayşe Barım 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edilmişti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla Ayşe Barım’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 11 Şubat 2026 tarihine erteledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı inceledi. Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İtirazı kabul eden mahkeme, Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına hükmetti.

Bu karar gereğince Barım yeniden cezaevine gönderilecek. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:22:58