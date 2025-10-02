Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Barım'ın tahliyesinde yargıdan yeni karar: Cezaevine dönecek mi? /02 Ekim 2025 16:30

Ayşe Barım'ın tahliyesinde yargıdan yeni karar: Cezaevine dönecek mi?

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine karşı duruşma savcısının yaptığı itiraz reddedildi. Bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itiraza yönelik incelemesi sürüyor.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesinin ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı inceledi.

Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bu mahkemenin itiraza yönelik incelemesi devam ediyor.

NE OLMUŞTU?
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.
