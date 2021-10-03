Ayşe Özdoğan: Azrail gelse, hadi gidiyoruz Ayşe dese; vallahi sevinçle giderim

Emine Erdem’in aktardığına göre Ayşe Özdoğan, kendisini azarlayan polislere de şöyle seslenmiş: “BM’ye başvurdum, bunların hepsinin hesabı sorulacak.”



AZRAİL GELSE, ‘HADİ GİDİYORUZ’ DESE SEVİNÇLE GİDERİM



KHK’lı akademisyen Sosyolog Doç. Dr. Fatma Zehra Fidan’ın, “Neler oldu? Ben birgün önce Ayşe ile telefonda konuşmuştum, sesi güzel gelmişti. Bana, ‘Hocam seninle konuşacağım diye kendime telkinde bulunmuştum’ demişti. Ben üzmemek için … ‘Aslında çok yi değilim dedi. Hocam o kadar bıraktım ki dedi ‘şimdi azrail bana gelse ve ‘hadi gidiyoruz Ayşe’ dese vallahi sevinçle giderim dedi.” açıklamaları üzerine Emine Erdem yaşadıklarını şöyle anlattı.



KARAR UYAP’A YÜKLENMİYOR



“Cuma günü Antalya’dan aranmışım. Ancak ulaşamadım. Arka arkaya aradım ancak ulaşamadım. Kimse açmadı. Nereden arandığımı bilmiyorum. Cuma günü Ayşe avukatı aradı. Bir gelişme olmadığını söylüyorlar. İstanbul Adl Tıp’ın ‘cezaevinde kalabilir’ kararı 1 Ekim yani cuma günü veriliyor. Ancak UYAP’a yansıtılmıyor.“



ALZHEİMER HASTASI BABAMDAN KİMLİK İSTEMİŞLER



“Dün misafirlerimiz ardı. Ayşe’ye moral olsun diye gelmişler. Onlarla konuşurken ben yukarıya çıktım. Sonra yan taraftan sesler geldiğini duydum. İçeriye girdim, tanımadığım insanlar. Baktım Ayşe valizini hazırlıyor. Aşağı indim, ‘ne söylediler’ dedim. ‘Cezası onandı, almaya geldik’ demişler. Ablamı biraz sorgulamışlar. Alzheimer hastası babamdan nüfus cüzdanını istemişler. Baktım babamı azarlıyorlar. Adam 1 saat önce yediği yemeği hatırlamayan bir adam.”



AYŞE’Yİ DE ‘NEDEN YAVAŞ HAREKET EDİYORSUN’ DİYE AZARLADILAR



“Ayşe’yi azarlamaya başladılar. Neden oyalanıyorsun, neden acele etmiyorsun diyorlar. Ayşe ayakta duramayan bir insan. ‘Ne bu aceleniz’ dedim. ‘Savcıya yetiştirmemiz lazım’ dediler. ‘Yetiştirmezsek nezarette kalır’ dediler. Sürekli gözünden intihap akıyor. Apar topar çantaya ne koydu bilmiyorum. Sonra ‘ben ağır hastayım, farkında mısınız?’ dedi. Babam, ‘Benim kızım kaç kişiyi öldürdü de siz onu götürüyorsunuz’ demiş. Annem ağlayarak polislere bir şey anlatmaya çalışıyor.”



AYŞE ÖZDOĞAN: BM’YE BAŞVURDUM, HEPSİNİN HESABI SORULACAK



“En son Ayşe, ‘Ben BM’ye başvurdum, bunların hepsinin hesabı sorulacak’ dedi. İstanbul Adli Tıp’ın ‘olumlu’ cevap vereceğine dair umutlarımız zaten azalmıştı. Adli Tıp’ın dikkate aldığı tek nokta var; risk var mı, metastas var mı, uygulanan bir tedavi var mı? Bizim şu ana kadar vurguladığımız noktalar bunlar değildi. Biz bugün kadar ‘bu kadın cezaevinde yaşayamaz’ dedik. Bizim beyanımızı destekleyen rapor Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi bize bu raporu verdi zaten. Ancak bunu dikkate almadılar.”