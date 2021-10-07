Ayşe Özdoğan’ın Ablası Emine Erdem: Sadece Ayşe değil, bütün aile infaz ediliyor





Ablası Emine Erdem, ‘infaz’ edilenin sadece kardeşi olmadığını söyledi. Ayşe Özdoğan’ın hayatından endişe ettiklerini söyleyen Erdem, görüntülü mesajında şunları söylüyor:

“Şu anda sadece kardeşimin değil, alimizin infazı gerçekleşiyor. Bu ailede baba Alzheimer hastası, anne kanser. Eşi tutuklu, oğlu kalp hastası. Kendisi 4. evre kanser. Babam ileri derecede Alzheimer. Annemin tedavi olması lazım ancak onun da ayakta duracak hali kalmadı. Lütfen bir aileyi infaz etmeyin.”





HASTANE: BİZ MÜDAHALE EDEMEYİZ





“Kardeşim 6 gündür revirde tutuluyor. 6 gündür yemek yiyemiyor. Soğuk olduğu için yüzü sürekli şişiyor. Battaniye ile sıcak tutulmaya çalışılıyor. İki kez hastaneye götürülmüş. Denizli Devlet Hastanesi’ndeki doktorlar, ‘Biz bu hastaya müdahale edemeyiz’ diyorlar. Koskoca hastanenin müdahale edemediği hasta, revirde tutularak infaz mı edilecek?”





TEDAVİYE BAŞLANACAKTI





“Kardeşimin Ekim ayının sununda yapılması gereken rutin MR çekimi ve kontrolleri var. Bu şartlarda o zamana kadar bile nasıl hayatını devam ettirecek. Hayatından endişeliyim. Yaşam hakkı elinden alınmasın. Kardeşim tedavi sürecine başlayacakken tutuklandı. Cezaevinde tedavi olması imkansız. Tutuklandığından beri hastanede ya da revirde. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamazken cezaevinde nasıl iyileşebilir?”





AYŞE, TEDAVİSİ İÇİN TAHLİYE OLMALI





“Abimi 28 yaşında trafik kazasında kaybettik. Ailem bir evlât acısı yaşadı. Aileme ikinci evlât acısı yaşatmayın çünkü kaldıramazlar. Lütfen Ayşe’nin yaşaması için tedavisinin tamamlanması gerekiyor. Bunun için de tahliye olmalı. Ayşe hapishane yemeklerini yiyemediği için 5 gündür aç. Doktorlar 5 yıl ömrü kaldı demişti fakat orda kalmaya devam ederse çok daha kısa olmasından korkuyorum.”