Ayşe Özdoğan’ın kanser hastası annesi karakola götürüldü

4. evre kanser hastası olmasına rağmen tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özdoğan’ın annesi kızının tahliyesi için oturmak için gittiği Antalya Adliyesi önünde alınarak polis karakoluna götürüldü.





Yargıtay’ın hakkındaki cezayı onamasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın annesinin de karakola götürüldüğü öğrenildi. Ayşe Özdoğan’ın 72 yaşındaki annesi Fatmana Karakuzu’ya da geçtiğimiz ay kanser teşhisi konulmuştu.



Kızı Emine Erdem, konuyla ilgili ilk paylaşımında, “Bugün 72 yaşındaki Kanser Hastası annem 4.Evre Kanser Hastası evladı Ayşe Özdoğanın tahliyesi için Antalya Adliyesi önünde oturacak.Yanında olmak isteyenler için saat 12:30” ifadelerini kullandı. Bundan kısa bir süre sonra yeni paylaşımda bulunan Erdem, “Annem karakola götürüldü” dedi.

Oğlu müebbet hapse mahkum edilen askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya’nın Ayşe Özdoğan’ın annesiyle birlikte Antalya Adliyesi önünde gözaltına alındıkları öğrenildi.



