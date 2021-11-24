Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Özdoğan’ın oğlu Burak, antidepresan kullanmaya başladı /24 Kasım 2021 16:35

Ayşe Özdoğan’ın oğlu Burak, antidepresan kullanmaya başladı

Antidepresan kullanmaya başlayan Burak'ın babası yaklaşık 3 yıldır tutuklu. Annesi ve anneannesi kanser. Dedesi ileri derecede alzheimer hastası. Teyzesi Emine Erdem de antidepresan kullanıyor.

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4. evre kanser hastası olmasına rağmen 2 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özdoğan’ın 8 yaşındaki oğlu Burak Özdoğan’a ‘major depresyon’ tanısı konuldu. Babası da tutuklu olan Burak, henüz 8 yaşında depresyon ilaçları kullanmaya başladı. Burak, daha önce de strese bağlı olarak cilt rahatsızlığı geçirmişti.

Ayşe Özdoğan’ın ablası Emine Erdem de antidepresan kullanıyor. Ona da anksiyeteli depresyon teşhisi konulmuştu. Burak’ın anne annesi kanser. Dedesi ise ileri derecede alzheimer hastası.

GERGERLİOĞLU: AYŞE ÖZDOĞAN, 60 GÜNDÜR SÜRÜNDÜRÜLÜYOR

İnsan hakları savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşmesinde cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini gündeme getirdi. Hasta tutukluların tabutta tahliye anlatan Gergerlioğlu, Mehmet Emin Özkan, eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk gibi isimlerin sağlık raporlarına rağmen tahliye edilmediğini anlattı. Gergerlioğlu, “Ayşe Özdoğan, 4. evre kanser. Ağır hasta bir mahpus. Su içtiği zaman burnundan gelen bir hasta. Bu hasta 60 gündür cezaevlerinde sürünüyor. Bütün aile depresyon ilacı kullanıyor. 10 yaşındaki çocuğu depresyon ilacı kullanıyor.” ifadelerini kullandı.
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