'Ayşe Özdoğan öldürülüyor, kararı verenler Nazi hakimleri gibi yargılanacak'

Buna rağmen bu çok önemli temel ilkeler, Sn Ayşe Özdoğan ve bu arada tüm Hizmet Hareketi, HDP, Gezi vs politik davalarda dikkate alınmamaktadır.

Ayşe Özdoğan’a birşey olursa sorumluları, bu İLLEGAL kararda imzası olan ve kanunsuz bir kararı infaz eden herkestir.! SİZİ UYARIYORUM.! Şu an da kadın işkence görüyor.!! Öldürmekten VAZGEÇİN.!!”





Kemal Karanfil’in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:“Bu kararda yapılan en temel hata, ‘Kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesi ihlal edildi. (AY Md 36-38 TCK-2) Ayşe Özdoğan’a yüklenen fiiller (bylock, sohbet ) SUÇ DEĞİL, TERSİNE ANAYASAL HAK. (AY Md 22-24-25) Bu haklara savaş zamanında bile dokunulamaz! (Ay Md 15)Cürümlerde KASIT esastır. (TCK 21) Yani kişinin niyeti, isnat edilen suçu işleme saikine , kastına bakılır. Somut olayda, Ayşe Özdoğan’ın terör kastıyla hareket ettiğini gösteren en ufak delil yok. TERSİNE, terörü ve cehaleti önlemeyi amaç edindiği anlaşılmaktadır. Yukarıda belirttiğim ilkeler, ceza hukukunun en temel ve olmazsa olmaz ilkeleridir! Bunları bilmeyen öğrenci, hukuk fakültesinden mezun olamaz.!Doğal Hakimlik ilkesi ihlal edildi. AY Md 37 Bu suçlar için idari bir kurul olan HSK tarafından özel mahkemeler kuruldu. Buraya SARAY a biat seviyesi üst düzeyde olan Yargıda Birlik Derneği üyesi hakim ve savcılar atandı.Bir mahkemenin olmazsa olmazı olan ‘Tarafsız ve bağımsız’ olma unsurlarından mahrum ‘özel yetkili’ ve Yargıda Birlik Derneği üyesi hakimler eliyle dava görüldü.Yukarıdaki çok hayati ilkeler, üst mahkemelerce es geçildi (Düşman ceza hukuku). Tüm bunlar olmasa da İleri derece Kanser hastası ( ayrıca oğlunun kalbi delik ve küçük, annesi kanser, babası alzheimer, eşi tutuklu ) bir kadının cezaevinde yaşayamaz.! 5275 sy Md 16 vd gereği İNFAZI ERTELENİR.İşte Ayşe Özdoğan kararı tüm bu nedenlerle HUKUKSUZDUR. SAKATTIR. İNFAZ EDİLEMEZ.! Çok çok önemli ceza hukuku ilkeleri çiğnendiği için bu kararı infaz edenler Ay Md 2,15,22,24,25 ,36,38 ,137 yi ihlal suçunu işlemiş olurlar.!! Ucunda meslekten ihraç olsa da bu CİNAYET karar İNFAZ EDİLEMEZ.!! Edenler, sorumluluktan KURTULAMAZ..!!