Samanyolu Haber /Gündem / 'Ayşe Özdoğan öldürülüyor, kararı verenler Nazi hakimleri gibi yargılanacak' /11 Ekim 2021 12:36

'Ayşe Özdoğan öldürülüyor, kararı verenler Nazi hakimleri gibi yargılanacak'

KHK’lı hakim Kemal Karanfil, 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın tutuklanma sürecinde ve sonrasında yaşanan hukuksuzlukları kalem kalem yazdı. Bu kararda yapılan en temel hatanın ‘Kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesinin ihlali (AY Md 36-38 TCK-2) olduğunu anlatan Karanfil, “Ayşe Özdoğan’a yüklenen fiiller (bylock, sohbet) suç değil, tersine Anayasal bir haktır.) AY Md 22-24-25) Anayasa ve kanunları yok sayarak bu cezanın infazına karar verenler sorumluluktan kurtulamaz. Öldürmekten vazgeçin…” ifadelerini kullandı.

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Kemal Karanfil’in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

“Bu kararda yapılan en temel hata, ‘Kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesi ihlal edildi. (AY Md 36-38 TCK-2) Ayşe Özdoğan’a yüklenen fiiller (bylock, sohbet ) SUÇ DEĞİL, TERSİNE ANAYASAL HAK. (AY Md 22-24-25) Bu haklara savaş zamanında bile dokunulamaz! (Ay Md 15)

EN KÜÇÜK BİR DELİL BİLE YOK

Cürümlerde KASIT esastır. (TCK 21) Yani kişinin niyeti, isnat edilen suçu işleme saikine , kastına bakılır. Somut olayda, Ayşe Özdoğan’ın terör kastıyla hareket ettiğini gösteren en ufak delil yok. TERSİNE, terörü ve cehaleti önlemeyi amaç edindiği anlaşılmaktadır. Yukarıda belirttiğim ilkeler, ceza hukukunun en temel ve olmazsa olmaz ilkeleridir! Bunları bilmeyen öğrenci, hukuk fakültesinden mezun olamaz.!

Buna rağmen bu çok önemli temel ilkeler, Sn Ayşe Özdoğan ve bu arada tüm Hizmet Hareketi, HDP, Gezi vs politik davalarda dikkate alınmamaktadır.

DOĞAL HAKİMLİK İLKESİ İHLAL EDİLDİ

Doğal Hakimlik ilkesi ihlal edildi. AY Md 37 Bu suçlar için idari bir kurul olan HSK tarafından özel mahkemeler kuruldu. Buraya SARAY a biat seviyesi üst düzeyde olan Yargıda Birlik Derneği üyesi hakim ve savcılar atandı.

Bir mahkemenin olmazsa olmazı olan ‘Tarafsız ve bağımsız’ olma unsurlarından mahrum ‘özel yetkili’ ve Yargıda Birlik Derneği üyesi hakimler eliyle dava görüldü.

DÜŞMAN CEZA HUKUKU UYGULANDI

Yukarıdaki çok hayati ilkeler, üst mahkemelerce es geçildi (Düşman ceza hukuku). Tüm bunlar olmasa da İleri derece Kanser hastası ( ayrıca oğlunun kalbi delik ve küçük, annesi kanser, babası alzheimer, eşi tutuklu ) bir kadının cezaevinde yaşayamaz.! 5275 sy Md 16 vd gereği İNFAZI ERTELENİR.

İşte Ayşe Özdoğan kararı tüm bu nedenlerle HUKUKSUZDUR. SAKATTIR. İNFAZ EDİLEMEZ.! Çok çok önemli ceza hukuku ilkeleri çiğnendiği için bu kararı infaz edenler Ay Md 2,15,22,24,25 ,36,38 ,137 yi ihlal suçunu işlemiş olurlar.!! Ucunda meslekten ihraç olsa da bu CİNAYET karar İNFAZ EDİLEMEZ.!! Edenler, sorumluluktan KURTULAMAZ..!!

Ayşe Özdoğan’a birşey olursa sorumluları, bu İLLEGAL kararda imzası olan ve kanunsuz bir kararı infaz eden herkestir.! SİZİ UYARIYORUM.! Şu an da kadın işkence görüyor.!! Öldürmekten VAZGEÇİN.!!”


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