Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için eylem /30 Ekim 2021 21:55

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için eylem

Peaceful Actions Platformu’nun çağrısı üzerine ‘Hasta Tutsaklara Özgürlük’ sloganıyla bir araya gelen eylemciler Türkiye’deki hukuksuzlukları protesto etti.

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

İnfaz erteleme talebi reddedilerek tutuklanan Ayşe Özdoğan ve Türkiye’deki diğer hasta tutuklular için Peaceful Actions Platformu’nun çağrısı üzerine ‘Hasta Tutsaklara Özgürlük’ eylemi yapıldı. Eylemciler Türkiye’deki hukuksuzlukları protesto etti.



Köln’deki eylemler tarihi Dom Kilisesi’nin yanındaki meydanda başladı. Aralarında KHK’lı hakim Kemal Karanfil ve yazar Ahmet Nesin’in de bulunduğu kişiler konuşmalar yaparak Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkati çekti. Türkçe ve Almanca yapılan konuşmalarda tutuklu hastaların cezaevinde tutulduğu, kelepçeli olarak muayeneye götürüldüğü, sedyelerine ve hastane yataklarına kelepçelendiği belirtildi.



Daha sonra eylemciler polislerin eşliğinde Dom Meydanından Heumarkt Meydanı’na yürüdü ve buradan dağıldı. Ayşe Özdoğan maskeleri takan grup, “Tutuklu hastalara özgürlük”, “Cezaevindeki kadılara özgürlük”, sloganları attı, Ayşe Özdoğan, HDP’li Aysel Tuğluk ve diğer hasta tutukluların posterlerini taşıdı. Eylemlere sosyal medyadan da destek verildi.


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