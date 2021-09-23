Ayşe Özdoğan yeniden adli tıpa gitti, polis odadan bile çıkmadı

Aldığı hapis cezası onanan, infaz erteleme için süreci de İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yeniden tetkikleri istemesi nedeniyle uzayan kanser hastası Ayşe Özdoğan, yüzünün açılıp plağın çıkarılması gerektiği ve bunun için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.





Ayşe Özdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özdoğan, “Bugün polis eşliğinde adli tıpa gittik. Bana refakat edecek kimse olmadığını belirtip süre istememize rağmen ısrar ettiler ve polis eşliğinde gittik. Sadece onkoloji doktorunu gördüm. Odasında 10 dakika durdum ve polis çıkmadı dışarıya.





Herhangi bir ek tetkik vs istemediler benim onlara verdiğim onlarda var olan rapor üzerinden yorum yaptı doktor. Onkoloji olarak rapor yazdılar. Rapora olmam gereken ameliyatları da eklemelerini istedim. Fakat bunun için ATK’nin plastik cerrahiden ve KBB'den de görüş istemesi gerekiyor ancak istenmemiş. Buradan ATK'ye gidecek olan raporda olmam gereken ameliyatlar belirtildi mi bilmiyorum. Rapor hazırlanırken halihazırda olmam gereken ameliyatlar ve engellilik durumum baz alınmayacak mı?





Hastanede bana sorulmadı ama buradan yazayım; yüzümün açılıp platin ve plağın çıkartılması gerekiyor. Damağımdaki açıklığın radyoterapinin etkisi bittikten sonra kapatılması gerekiyor. Gözüme yapay gözyaşı kanalı yapılması gerekiyor. Beyin sapının yakınındaki kalınlaşma artarsa alınması gerekiyor. Sol orta kulaktaki kulak zarını patlatacak seviyeye gelen sıvının boşaltılması gerekiyor.







Bütün bunlar için benim ZAMANA İHİTYACIM VAR.”











