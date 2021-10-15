Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Özdoğan'a el birliği ile zulüm /15 Ekim 2021 13:55

Ayşe Özdoğan'a el birliği ile zulüm

İnfaz erteleme talebi reddedilerek cezaevine konulan 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın, cezaevinde olduğu iki haftada tam 19 kez doktora götürüldüğü ortaya çıktı.

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İnfaz erteleme talebi reddedilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan 14 gündür cezaevinde tutuluyor.

Gazeteci Sevinç Özarslan’ın aktardığına göre; İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun “Metastaz yok, cezaevinde kalabilir” diye rapor verdiği Özdoğan, e-Nabız kayıtlarına göre 14 günde tam 19 kez doktora götürüldü.

Artı Gerçek’ten Yağmur Kaya’ya konuşan abla Enine Erdem, Ayşe Özdoğan’ın oğlu Burak’ın annesinin cezaevinde olduğunu bilmediğini söyledi. Erdem, küçük çocuğa ilişkin şu bilgileri verdi: “Burak iyice içine kapanık hale geldi. Davranış bozuklukları oluşmaya başladı. İlk zamanlar heyecanlı bir şekilde ‘annem ne zaman gelecek?’ diye soruyordu. Fakat süreç uzadıkça ağlamalı ya da kendini ifade edemeyen tarzda içine kapanık bir hal almaya başladı. İçinde fırtınalar kopuyor fakat yaşadıklarını ifade edemiyor. Psikolojik destek aldı. Şu an Burak’a yemek bile zor yediriyoruz. Annesine sarılıp uyuyan bir çocuktu. Şu an anneannesiyle birlikte yatıyorlar. Annem ‘çocuk yorganı başına çekip hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yorganı dişliyor.’ diyorum ya içinde çok fırtınalar kopuyor. Gece kabuslarla uyanıyor sık sık. Annesini sorduğu zaman net cevap veremiyorum;  çünkü annesinin cezaevinde olduğunu söyleyemedim. Sağlık kontrolüne götürdüler diye söyledim.”
 
‘AYŞE ÖZDOĞAN CEZAEVİNDE YAŞAYAMIYOR’

Bu arada Ayşe Özdoğan’ın ablası Emine Erdem, TV5 kanalına kardeşinin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, “Ayşe Özdoğan cezaevinde yaşayamıyor. Ve olması gereken ameliyatlar şuan bekletiliyor. Hayati risk taşıyor. Biz Ayşe Özdoğan’ın affedilmesini değil, tedavileri bitene kadar infaz ertelenmesinin gerçekleşmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayşe Özdoğan, Isparta’da Hizmet Hareketi'ne ait bir yurtta çalıştığı, Bank Asya hesabı olduğu ve mesajlaşma programı Bylock kullandığı iddiasıyla 9 yıl 4 ay halis cezasına çarptırılmıştı. Özdoğan’ın eşi de cezaevinde bulunuyor. Geride kalan 8 yaşındaki oğlunun ise kalbi delik.
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