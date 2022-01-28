Aysel Tuğluk yeniden Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk için Adli Tıp Kurumu (ATK) Üst Kurul’a yapılan itiraz ve Kobane Davası’nın görüldüğü Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine ATK tekrar inceleme yapacak. Demans hastası Tuğluk’un, önümüzdeki hafta içerisinde ATK’ye götürülmesi bekleniyor.





Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kardeşinin son durumuna dair konuşan Alaattin Tuğluk, Aysel Tuğluk’un oluşan kamuoyu sayesinde hastaneye sevk edildiğini söyledi ve kardeşinin durumunun her geçen gün kötüleştiği bilgisini paylaştı.









'DURGUNLUK VE UNUTKANLIK VAR'





İki hafta önce kardeşini ziyaret ettiğini söyleyen Tuğluk, “Aynı şekilde durgunluk ve unutkanlık var. Konuyu tam anlamıyla devam ettirememe durumu var. Söylenen şeyleri ciddi bir şekilde tekrarlıyor. Yine hareketlerinde bir kararsızlık gördüm. Bütün olayları unutuyor, söylediği şeyleri bir daha söylüyor. Ama fiziksel olarak iyi gördüm. Diğer arkadaşlarına karşı sevecen tavrı vardı. Avukatları yasal girişimlere devam ediyor” dedi.





ATK tarafından verilen ilk kararı eleştiren Tuğluk, ATK’nin yeniden kardeşinin durumunu inceleyeceğini belirtti. Tuğluk, “Kocaeli Seka Devlet Hastanesi’nde de hastalığının teşhisi konulunca, kamuoyunun büyük bir baskısıyla yeniden ATK durumu görüşmek, müşahede altına almaya karar verdi. Arkadaşları ve kadınlar, çağrılar yapıyorlar. Özellikle kamuoyunda bu kadar gündem olduğu için ailemiz adına teşekkür ediyorum. Aysel Tuğluk’un derhal serbest bırakılmasını istiyorum” diye konuştu.





NE OLMUŞTU?





“Demans” tanısı konulan HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 5 yılı aşkın süredir Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyor. Tuğluk, 13 Eylül 2017’de annesi Hatun Tuğluk’u kaybetti. Hatun Tuğluk için Ankara’da yapılan cenaze törenine düzenlenen ırkçı saldırı ardından Tuğluk’un bedeni gömüldüğü yerden çıkartıldı ve memleketi Dersim’de toprağa verildi. Annesinin kaybından kısa bir süre sonra Aysel Tuğluk, sağlık sorunları yaşamaya başladı.





Sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesi 15 Mart 2021'de Tuğluk'a demans tanısı koydu. KOÜ Adli Tıp Anabilim Dalı 12 Temmuz'da açıkladığı kesin raporunda ise; "Demansın ilerleyebileceğini, cezaevi koşullarında tıbbi destek ve bakımın yeterliliğinde sorun yaşanabileceğini, Tuğluk'un yaşamını bir başkasının yardımı olmaksızın sürdürmesinin mümkün olmadığını, zorunlu ihtiyaçları karşılayamayacağını, infazının ertelenmesi gerektiğini, infaz kurumunda hayatını yalnız idame ettiremeyeceğini" belirtti.









Tuğluk, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. ATK, iki saatlik incelemenin ardından “hayatını yalnız başına idame ettirebilir, tedavisi ve düzenli kontrolleri sağlanarak, cezaevinde infazına devam edilebilir" yönünde rapor vermişti. ATK raporu nedeniyle savcılık, infaz ertelenmesi talebini de reddetmişti.