Ayşe'nin birkaç günlük ömrü var, babasına savcı görüş izni vermiyor

KHK ile ihraç edildikten sonra tutuklanarak Denizli'de cezaevine gönderilen öğretmen Ali Koca’nın kansere yakalanan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızı Ayşe Koca’nın durumu gittikçe ağırlaşıyor. Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde tedavisi devam eden Ayşe Koca’nın bilinci de kapalı durumda.





İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan, Ayşe Koca ile ilgili son bilgiyi paylaştı. Avazyan, “Ayşe’nin kardeşiye görüştüm. Ayşe hayatta ama bilinci tamamen kapalı” dedi.





"BİRKAÇ GÜNLÜK ÖMRÜ KALDI, SAVCI BABAYA GÖRÜŞ İZNİ VERMİYOR"





Ayşe Koca’nın babasını son kez görebilmesi için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Bu arada milletvekili Ömer Faruk Gerherlioğlu da savcının babanın genç kızı görmesine izin vermediğini şu sözlerle açıkladı:





“Ölüyor ve izin vermiyor Savcı!!! Cezaevindeki baba Ali Koca’ya, Tıp Fakültesi öğrencisi iken kanser olan kızı Ayşe Koca’yı görmesi için izin vermiyor! Oysa doktorlar bugün “1-2 gün ömrü kaldı”dedi. Ayşe Koca’nın şu an bilinci kapalı! Bir mahpus baba kızını son kez görebilmeli!”



