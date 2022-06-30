Samanyolu Haber /Politika / Aysun Kayacı'dan Jelibon bombası: Gökçek'le benim oyum bir mi şimdi? /30 Haziran 2022 15:57

Aysun Kayacı'dan Jelibon bombası: Gökçek'le benim oyum bir mi şimdi?

Melih Gökçek’in 6 milyar dolarlık jelibon bulundu açıklaması sonrası Aysun Kayacı bombayı patlattı.

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayacı, “Melih Gökçek ile benim oyum bir mi şimdi?” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Murat Muratoğlu’nun 6 milyar dolarlık jelibon bulunduğuna yönelik esprili paylaşımını ciddiye alarak bunu canlı yayında müjde olarak duyurmuştu.

Gökçek açıklamasında, “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş” ifadelerini kullanmıştı. Çocuk şekerlemesi olan jelibonları değerli bir maden sanan Gökçek’in bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.
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