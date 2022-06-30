Aysun Kayacı'dan Jelibon bombası: Gökçek'le benim oyum bir mi şimdi?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayacı, “Melih Gökçek ile benim oyum bir mi şimdi?” ifadelerini kullandı.













Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Murat Muratoğlu’nun 6 milyar dolarlık jelibon bulunduğuna yönelik esprili paylaşımını ciddiye alarak bunu canlı yayında müjde olarak duyurmuştu.

Gökçek açıklamasında, “Adana’da petrol bulundu 1 milyar dolarlık. Şimdi de yeni bir şey gördüm araştıracağım” ifadelerini kullanmıştı. Çocuk şekerlemesi olan jelibonları değerli bir maden sanan Gökçek’in bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.