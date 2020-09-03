Aytaç Ünsal tahliye edildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ölüm orucundaki tutuklu Avukat Aytaç Ünsal'ın cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi.







Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bugün tarihli kararı ile büromuz avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilmiştir. Bu karar ile Ebru Timtik'i tahliye etmeyenler Ebrumuzun katili olduğunu bir kez daha ilan etmiştir.





Kararı Twitter hesabından duyuran Halkın Hukuk Bürosu, “Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bugün tarihli kararı ile büromuz avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilmiştir. Bu karar ile Ebru Timtik'i tahliye etmeyenler Ebrumuzun katili olduğunu bir kez daha ilan etmiştir” dedi.





Aynı eylemde avukat Ebru Timtik'in yaşamını yitirmesinin ardından Ünsal'ın ölüm orucuna son verilmesi çağrısı yapılmıştı. Meslektaşları “Bir canı daha toprağa verecek tahammüllümüz yok” diyerek, Ünsal’ın yaşaması için herkesi toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.





Tutuklu bulundukları cezaevlerinde Avukat Aytaç Ünsal ile birlikte “adil yargılanma” talebiyle ölüm orucuna başlayıp, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) cezaevinde kalamayacakları yönündeki raporuna rağmen tahliye edilmeyen Ebru Timtik 27 Ağustos akşamı, eyleminin 238’inci gününde yaşamını yitirdi. Timtik’in ölümüne rağmen talebi kabul edilmeyen Aytaç Ünsal ise eyleminin 214 gününde.





Hayati riski günden güne büyüyen Ünsal için meslektaşları Van’dan seslendi.





Meslektaşları Ebru ve Aytaç’ın ölüm orucuna başlamalarının sebebinin bireysel değil, toplumsal bir talep olduğunu dile getiren Av. Sevda Aydın, adil yargılanma talebi nedeniyle insanların yaşamlarını yitirmesinin Türkiye’deki yargının geldiği noktayı gözler önüne serdiğini söyledi.





Aydın, şöyle dedi:





“Bu eylemi toplumsal bir talebin ifadesi olarak tanımlayabiliriz. Yaşamını yitiren meslektaşımız Ebru’nun yaptığı son açıklamada da bunu görebiliriz. Timtik; ‘Biz avukatız ve avukatlık yapmaya da devam etmek istiyoruz’ dedi. Bu talep, Türkiye toplumu için adil yargılanma talebiydi. Aslında bireysel olarak tahliye talepleri yok. Tam tersi tüm toplum için bir adil yargılanma talebi var. Ama tüm bunlara rağmen maalesef Ebru’yu yitirdik."





Ebru ve Aytaç’ın daha düne kadar sokakta, adliye koridorlarında ve mahkeme salonlarında kendi müvekkillerinin haklarını ve adil yargılanma talepleri için mücadele eden avukatlar olduğunu belirten Aydın, meslektaşlarının bedenlerini açlığa ve ölüme yatırmasını bir “hukuk zulmü” olarak tanımladıklarını ifade etti.





Av. Aydın, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin meslektaşları hakkında verdiği tahliye kararı ile Adli Tıp Kurumu'nun raporu üzerinde de durdu. Aydın, “Ebru ve Aytaç için tahliye kararı veren mahkeme heyetini hemen dağıttılar. Biz bu durumda artık yargının da bağımsızlığını sorgulamaya başladık. Eğer ki bir karar verdiği için bir heyet dağıtılıyorsa biz orada yargı bağımsızlığının olduğuna inanmıyoruz. ATK’nin verdiği rapora göre de meslektaşlarımız cezaevinde kalamazlardı ama ona rağmen tahliyeleri sağlanmadı” dedi.





Ölüm orucunda olan meslektaşları Aytaç Ünsal’ın ise her geçen dakika yaşamsal riskinin arttığına dikkati çeken Aydın, yapılması gerekenlere dair şunları söyledi:





“Hem Ebru'yu yaşatamamanın öz eleştirisiyle hem de Aytaç’ı yaşatma sorumluluğu ile hareket etmeliyiz. Her saniye bizim için çok önemlidir. Aytaç Ünsal, ötekileştirilenlerin, ezilenlerin, işçi sınıfının, devletin zulmüne uğramış olanların avukatlığını yapmış, halkın avukatı olan bir meslektaşımızdır. Bizim de Aytaç ve Ebru'nun bu toplumsal talebini yine toplum olarak sahiplenmemiz gerekiyor. Adil yargılanma hakkı hepimiz içindir. Bu bilinçle sokaklarda daha güçlü ses çıkartarak mücadele etmeliyiz. Bizim artık bir canı daha toprağa verecek tahammüllümüz yok. Bu noktada herkesi Aytaç’ın sesine ses olmaya çağırıyoruz. Bu tarihi ve toplumsal bir sorumluluktur.”





Avukat Servet Ekmekçi ise, Timtik’in 238 gün boyunca hukuk devleti olarak tanımlanan bir ülkede adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda bulunması ve yaşamını yitirmesinin bir utanç olduğunu dile getirdi.





Arkadaşlarının adil yargılanma talebine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Ekmekçi, “Aytaç’ın sürdürmeye devam ettiği adil yargılanma talebi çok zor ve güç bir talep değildir. İmkansız hiç değildir. Mahkemelerin adil yargılama yapmasını istiyorlar. Aytaç’ın talebi bizim talebimizdir. Hukuk ve adil yargılanma hepimize lazımdır. Bu nedenle Aytaç’a çığlık olalım” diye konuştu.