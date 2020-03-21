Samanyolu Haber /Gündem / Aytaç Yalman böyle defnedildi /21 Mart 2020 18:46

Aytaç Yalman böyle defnedildi

"28 Şubat darbe döneminin kudretli generali" diye nitelenen eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmişti. Yalman'ın nasıl defnedildiğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- İran seyahatinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaptığı iddia edilen ve 16 Mart Pazartesi gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın "gizli cenaze töreni" ile defnedildiği ortaya çıktı. 

1'inci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken ölümcül virüs taşıması sebebiyle Yalman için "kısıtlı tören" yapıldı. Cenaze virüsün yayılma ihtimaline karşı izole bir yerde toprağa verildi. 

Yalman’ın defin işlemleri için görev yapan askerler koruyucu kıyafetler giydi, maske ve eldiven taktı. Yalman'ın nereye defnedildiği bilgisi de saklı tutuldu.

Salgından dolayı Aytaç Yalman'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. 

Aytaç Yalman, "post-modern darbe" diye nitelenen ve Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan'ın başbakanlıktan istifası ile sonuçlanan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinin arkasındaki isim olarak nitelendiriliyordu.

Törene Genelkurmay Başkanlığı'nın görevlendirdiği 1 tuğgeneral ve 6 asker ile Yalman'ın 4 yakınının katılmasına izin verildi. 

11 kişi daha sonra tedbiren Koronavirüs karantinasına alındı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aytaç Yalman böyle defnedildi Sonraki Haber >>

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:34:47