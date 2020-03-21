Aytaç Yalman böyle defnedildi

SAMANYOLUHABER- İran seyahatinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaptığı iddia edilen ve 16 Mart Pazartesi gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın "gizli cenaze töreni" ile defnedildiği ortaya çıktı.





1'inci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken ölümcül virüs taşıması sebebiyle Yalman için "kısıtlı tören" yapıldı. Cenaze virüsün yayılma ihtimaline karşı izole bir yerde toprağa verildi.





Yalman’ın defin işlemleri için görev yapan askerler koruyucu kıyafetler giydi, maske ve eldiven taktı. Yalman'ın nereye defnedildiği bilgisi de saklı tutuldu.





Salgından dolayı Aytaç Yalman'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı.





Aytaç Yalman, "post-modern darbe" diye nitelenen ve Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan'ın başbakanlıktan istifası ile sonuçlanan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinin arkasındaki isim olarak nitelendiriliyordu.





Törene Genelkurmay Başkanlığı'nın görevlendirdiği 1 tuğgeneral ve 6 asker ile Yalman'ın 4 yakınının katılmasına izin verildi.





11 kişi daha sonra tedbiren Koronavirüs karantinasına alındı.





