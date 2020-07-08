Samanyolu Haber /Spor / Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçında tam 5 gol /08 Temmuz 2020 23:46

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçında tam 5 gol

Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşılırken Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren mücadelede tam 5 gol vardı.

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Süper Lig 31. Hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Süper Lig’in 31. Hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Galatasarayı ağırladı. İlk yarının 2-1 Aytemiz Alanyasporun üstünlüğüyle tamamlandığı mücadelede, maçın son anlarında gelen golle Aytemiz Alanyaspor 4-1 galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor’un golleri ilk yarıda 43 ve 45’te Papiss Cisse’den gelirken, ikinci arıda ise 89’da Bakasetas ve duraklamalarda Mustafa Pektemek’ten geldi.

Zorlu geçen deplasman mücadelesinde Galatasaray’ın tek golü ise 45’te Adem Büyük’ten geldi.

Aldığı bu sonuçla Galatasaray, 7 haftadır galibiyete hasret kalmış oldu.

Ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından 52 puanda kaldı. Sezonun iyi performans gösteren takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor ise 51 puana yükseldi.

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