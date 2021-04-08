Samanyolu Haber /Spor / Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası davalık olundu /08 Nisan 2021 20:19

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası davalık olundu

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanspor'u 3-0 yendiği maçla ilgili yorumu sonrasında kulüp yönetimi, spor yorumcusu Ahmet Çakar'a dava açma kararı aldı.

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Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 3-0 kazandığı Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili "Tuhaf şeyler oluyor" diyen Ahmet Çakar hakkında hukuki işlemler başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın Alanyaspor maçına ilişkin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Çakar hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Süper Lig’in lideri Beşiktaş’ın 33. hafta maçında Alanyaspor’u 3-0 yenmesinin ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, “Beşiktaş- Alanyaspor maçında futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor…” şeklinde tweet atmıştı.


Beşiktaş Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada “Takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır” diyerek, Çakar hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamanın tamamı şöyle: 

"Faal hakemlik dönemindeki tercihleri taraftarlarımızca bestelere konu olmuş, hakemliği bıraktıktan sonra da birçok skandal ile gündeme gelmiş olan Ahmet Çakar isimli şahıs, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabı ile köşe yazısında, takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır.

Meslek ahlakını yok sayarcasına yapılmış bu açıklamaların “reyting” uğruna yapıldığını düşünmek istiyoruz.

İlgili şahıs hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."
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