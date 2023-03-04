Samanyolu Haber /Politika / Aytun Çıray açıkladı: İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? /04 Mart 2023 11:41

Aytun Çıray açıkladı: İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Cumhur İttifakıyla işbirliği yapacak diyenleri kınıyoruz, bunları ahlaksızca buluyorum. Kumar masasında olmayız derken bunu kastediyorduk" dedi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday belirleme konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle masayı dağıtmasının ardından Cumhur İttifakı'nda bulunan partilerden İYİ Parti'yle işbirliği yapılabileceğine dair mesajlar gelmişti.

Meral Akşener'in açıklamaları tartışma yaratırken İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sözcü TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çıray, "Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum. Sayın Akşener'in 'kumar masası' sözleri Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağımıza dair yorumlar yapanları yalanlamak için söylenmiştir" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aytun Çıray açıkladı: İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na... Sonraki Haber >>

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

"Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm"

Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'den ilk açıklama

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

Haluk Levent: "Kızılay'ın çadır satmaması lazım ama satıyorsa da alırım"

Haluk Levent:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:41:09