Aytun Çıray’dan bir fişleme itirafı daha; partisinden aday olanları Emniyet’e ihbar etmiş!

Rejimin uyguladığı ‘iltisak’ hukukuna göre bir kişinin ‘f.tö’ iltisakı olduğunun kabul edilmesi için dayısının oğlunun ya da amcasının kızı hakkında soruşturma açılmış olması bile yetiyor. Bank Asya’da hesabının olması, yasal bir sendikaya üyelik ya da yasal bir kurumda sigortalı çalışmış olmak bile ‘iltisaklı’ olduğunun ispatı olarak kabul ediliyor.









Bu sebeplerle İYİ Parti olarak milletvekili adayı olmak üzere, partimize müraacat eden kişilerin, terör örgütüne iltisakı açısından incelenmesi, araştırılması ve böyle bir bağı tespit edilenlerin İYİ Parti’ye kabul edilmemesi hedeflenmektedir.





Kurumunuzca yazımız ekinde partimize adaylık için başvurmuş isim ve TC Kimlik numaraları bulunan kişilerin F.TÖ/PDY terör örgütü başta olmak üzere, diğer terör örgütleriyle her hangi bir iltisakı olup olmadığına dair gerekli araştırmanın yapılarak 18 Mayıs 2018 tarihine kadar tarafımıza bilgi verilmesini arz ve rica ederim.





Aytun Çıray’ın paylaştığı dilekçeye göre rejimin uydurduğu ‘iltisak’ hukuku, İYİ Parti tarafından da kabul ediliyor. Dilekçede ‘f.tö’ ile ‘iltisakı’ olanların tespit edilmesi isteniyor! Söz konusu dilekçeden milletvekili adaylarının başvuru sürecinde sundukları ‘sabıka kaydının’ İYİ Parti için yeterli olmadığı anlaşılıyor.Aytun Çıray’ın dilekçesinde de ‘iltisak’ kelimesi özellikle kullanılıyor. Buna göre İyi Parti de tıpkı rejim gibi insanları ‘terörist’ ilan edebilmek için somut delil değil; ‘iltisak’ arıyor!İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, geçtiğimiz haftalarda dehşet bir itirafta daha bulunmuştu. 15 Temmuz sonrası Emniyet’te yaşanan ‘cadı avını’ bizzat itiraf eden ve kendisinin de payı olduğunu anlatan Çıray, onbinlerce emniyet mensubunun hiç bir somut suçlama ya da delil olmaksızın KHK’larla ihraç edildiğini söylemişti.Partisinin Ordu’dan eski AKP’li bakanlardan İdris Naim Şahin’i aday göstermesine tepki gösteren Aytun Çıray, konuyla ilgili paylaşımlarında KHK’yla yapılan ihraçları şöyle anlatmıştı: “AKP’nin TSK, Polis ve Adalet Teşkilâtına yerleştirdiği FETÖ elemanlarının temizlenmesi gerekiyordu. Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş Emniyet müdürlerimiz, generallerimize danışıyordum. ‘Emniyet’teki FETÖ’cüler nasıl temizlenir’ diye sordum. ‘İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı’ dedi. Ben de bunu Sn. Süleyman Soylu’ya sözlü ve yazılı ilettim. Onları görevden aldı.”