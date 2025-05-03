Ayyüce Türkeş'e babası Alparslan Türkeş'in kabrinde saldırı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, babasının kabri başında saldırıya uğradı.



Sözcü TV'de konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Ayyüce Türkeş'in babasının kabrinde 150 kişilik bir grupla karşılaştığını ve danışmanlarının darbedildiğini açıkladı.



Çömez şöyle konuştu:



"Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar.



Şu anda polisler kabri abluka altına aldı. Ayyüce Hanım dışarı çıkamıyor. Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradım. Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp İçişleri Bakanını, Emniyet Müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor"