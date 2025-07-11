Samanyolu Haber /Gündem / Ayyüce Türkeş'ten sert çıkış: 'Hayırlı olsun Erdoğan-Bahçeli-Apo beraberliği!' /11 Temmuz 2025 18:05

Ayyüce Türkeş'ten sert çıkış: 'Hayırlı olsun Erdoğan-Bahçeli-Apo beraberliği!'

Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine bugün yapılan sembolik törenle son verdi. Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreni için DEM Parti heyeti de bölgeye gitti. Silah bırakma 11.50 itibarıyla tamamlandı. Silahlar yakılarak imha edildi. Yaşananlar sonrası, Alparslan Türkeş'in kızı, İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş'tan çok sert bir açıklama geldi.

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İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte kritik bir gün yaşandı. Terör örgütü PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine sembolik olarak son verdi. Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreni için DEM Parti heyeti, alana gitti. 

SİLAHLAR "TÖRENLE" YAKILDI

Silah bırakma töreni, Casene Mağarası'nda yapıldı. PKK'li bir grubun, silahlarını yakarak imha ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK mensuplarının silah bıraktığı Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi.

Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Törenin yapıldığı Casene Mağaraları bölgesinde havada helikopterlerle güvenlik önlemleri alındı.

AYYÜCE TÜRKEŞ'TEN SERT ÇIKIŞ

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, terör örgütü PKK'nin silah bırakma törenine ilişkin "Silahlar yakıldı, teslim edilmedi. Bunun anlamını da herkes biliyor" ifadesini kullanarak, "Hayırlı olsun AKP- MHP-DEM ittifakı, hayırlı olsun Erdoğan-Bahçeli-Apo beraberliği" dedi.


"UFAK BİR AYRINTI; SİLAHLAR YAKILDI, TESLİM EDİLMEDİ..."

Ayyüce Türkeş Taş, PKK'nin silah bırakma törenine ilişkin sosyal medya hesabından şu sözleri kullandı:

"Sözde silah bırakma töreninden sonra yapılan ilk açıklamalar sonucu söylenecek tek şey var: Hayırlı olsun AKP- MHP-DEM ittifakı; hayırlı olsun Erdoğan-Bahçeli-Apo beraberliği. 'Silahla mücadele ettik, siyasi hakkımızı kazandık' diyor terör örgütü PKK, aynı zamanda kurucu önderlerine özgürlük talep etme hakkını da kazandıklarını söylüyorlar.. Bunun nesi tarihi dönüm noktası, nesi sevinç kaynağı? Ufak bir ayrıntı; silahlar yakıldı, teslim edilmedi. Bunun anlamını da herkes biliyor."
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