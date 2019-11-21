SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından 27 Eylül 2016’da keyfi bir kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Boydak Holding’in yönetim kurulu başkanvekili Mustafa Boydak hukuksuzlukların eninde sonunda biteceğini kaydetti.







Mustafa Boyrak terör ya da şiddete bulaştıklarına dair tek delil bile bulunmadığı halde yaklaşık dört yıldır Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hacı Boydak (ağabeyi), Memduh Boydak’ı (kardeşi) ve Şükrü Boydak (amcasının oğlu) ziyaret etti.





MUSTAFA BOYDAK: AZ KALDI, HAK YERİNİ BULACAK





Ziyarete dair izlenimi şahsi Twitter hesabında paylaşan Boydak, “Kardeşlerimi ziyaret edebilmenin rahatlığı başka. Şartlar zor olsa da sevgi varsa hiç sorun değil.” dedi.





Üç duayen işadamının demir parmaklıkların ardında da geleceğe dair planlara odaklandığını aktaran Boydak, “Büyük iş insanı her yerde vizyonunu konuşturur. Bugün dinlediklerim inanılmazdı. Kafa yoruyorlar. Az kaldı hak yerini bulacak.” ifadelerini kullandı.





“AH KARDEŞİM NEREDESİN!”





Mustafa Boydak, 15 Kasım’da şahsi Twitter hesabında, “Ah kardeşim neredesin?” diyerek Memduh Boydak’a olan hasretini dile getirmişti.





Boydak, “Allah aşkına şu fotoğrafa bakın. Yanımda bulunan kardeşim Memduh silahlı terör örgütü yöneticisi imiş.Tek suçu sıfırdan üniversite kurup, sıfır borçla yönetmesidir.” ifadelerini kullanmıştı.





Boydak, isim vermeden Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun ima ederek, “Bugün Üniversitesi ile dertlenenlere kapak olsun.” dedi.





Halkbank, AKP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmaları için kolları sıvayan Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi'nin bütün mal varlığına ve banka hesaplarına haciz kararı aldırmıştı.





Haciz kararı sebebiyle Üniversitenin maaşları, elektrik, doğalgaz, telefon ve su faturalarını ödeyemediği belirtiliyor.







