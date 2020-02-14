"Az yiyin beyler, az yiyin!" kavgası

Muhalefet partileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fahiş doğalgaz zamlarına yönelik eleştirilerini sıraladı.





İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Peşin doğal gaz alıyorum, kartım var ama sonradan bana doğal gaz fiyat farkı geliyor. Çünkü soygun düzenini böyle kurdunuz. Bu soygun olduğu sürece doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?" diye sordu.





Yokuş, daha sonra bir memurun yazdığını dile getirdiği "Az yiyin beyler, az yiyin!" şiirini okudu.







AKP'YE GÖRE AZ YİYİN BEYLER!" SÖZÜ HAKARET!





Bunun üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri Yokuş'a tepki gösterdi.





AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan bu üslubun, AKP'ye alenen hakaret olduğunu iddia etti.





Özkan, Yokuş'un AKP grubuna yönelik bu kaba ve yaralayıcı üslubunu bir kenara bırakması gerektiğini vurguladı.







TBMM Genel Kurul salonunda AKP ve İyi Parti milletvekilleri arasında karşılıklı atışmalar oldu. İki partiye mensup milletvekilleri, birbirlerinin üzerine yürüdü.





TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerini uyararak, yerlerine oturmalarını istedi. Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.





KÜRSÜNÜN ÖNÜNDE GERGİN ANLAR





Gerginlik bir süre arada da devam etti. Bunun üzerine tekrar Genel Kurul Salonu'na gelen TBMM Başkanvekili Bilgiç, Başkanlık kürsüsü önüne yığılan milletvekillerine dağılmaları uyarısında bulundu.





Bilgiç gündemdeki kanun tekliğinin kabul edilmesinin akabinde birleşimi 18 Şubat Salı saat 15:00'te toplanmak üzere kapattı.