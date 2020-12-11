Azerbaycan’a kimlik kartıyla gidilebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-10 Aralık'ta Bakü'ye yaptığı ziyarette dün iki ülke arasında seyahatlerin kimlik kartıyla yapılabilmesine olanak tanıyan protokole imza atıldığı açıklandı.





Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolün iki halkın daha sıkı biçimde kenetlenmesinin önünü açacağı ifade edildi.





Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının ardından 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı protokol ile de iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebilecekleri belirtildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki zaferinin kutlandığı Zafer Günü askeri geçit törenine katılmak üzere Bakü'ye gitmişti.