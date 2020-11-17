Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti /17 Kasım 2020 09:51

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti.

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İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor.

İlham Aliyev, görüntülerde, Cebrail ilinde bulunduklarını ve tarihi Hudaferin Köprüsü istikametinde gittiklerini söylüyor. 


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti
Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, "Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir." diyor. 

Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, "Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır" ifadesini kullanıyor.

Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in işgalden kurtarılan şehirlerden birinde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesi yer alıyor.
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