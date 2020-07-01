Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 18 bini geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 588 yeni vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.







Açıklamada, 346 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 18 bin 112’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 220’ye yükseldi.





Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı da 10 bin 61’e ulaştı. Azerbaycan’da salgının başlangıcından bu yana toplam 488 bin 852 corona virüsü testi yapıldı.