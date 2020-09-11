Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan’da vaka sayısı 38 bini geçti! /11 Eylül 2020 19:09

Azerbaycan’da vaka sayısı 38 bini geçti!

Azerbaycan'da son 24 saatte 163 yeni corona virüsü vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 38 bin 37’ye yükseldi.

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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 163 corona virüsü vakası tespit edildiği, bir kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada 171 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 38 bin 37'ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 557'ye yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 440 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 995 bin 376 corona virüsü testi yapıldı.
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