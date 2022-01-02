Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan’dan Iğdır’a alışveriş için bir ayda 65 bin kişi geldi /02 Ocak 2022 16:09

Azerbaycan’dan Iğdır’a alışveriş için bir ayda 65 bin kişi geldi

Türk Lirası'nın değer kaybetmesi nedeniyle 25 Kasım ile 25 Aralık arasında Dilucu Sınır Kapısı'ndan 65 bin Azerbaycanlı turist Iğdır’a geldi. Azerbaycan Manat’ının 8 TL civarında olması sayesinde tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan turistler, özellikle hafta sonunda kentte yoğunluk oluşturuyor.

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Azerbaycan ile Türkiye’yi birbirine bağlayan Dilucu Sınır Kapısı’ndan bir ay içinde 65 bin turist Iğdır’a geldi. Dövizdeki düşüşe rağmen 1 Azerbaycan Manatı'nın bugün 8 lira civarında olması dolayısıyla iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan Azerbaycanlılara Nahcıvan gümrük kapısında bazı ürünlere kısıtlama getirildiği belirtildi.

Bir ayda 65 bin kişinin Iğdır’a gelmesinin bir rekor olduğunu belirtilirken, bu sayede Iğdır esnafı da önemli miktarda satış yaptı.  

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan’da alıveriş yapamayanlar Iğdır’a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor. Nahcıvan’dan karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlılar, özel araçların dışında otobüsle de gelerek alışveriş yapıyor.
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