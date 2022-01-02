Azerbaycan’dan Iğdır’a alışveriş için bir ayda 65 bin kişi geldi

Azerbaycan ile Türkiye’yi birbirine bağlayan Dilucu Sınır Kapısı’ndan bir ay içinde 65 bin turist Iğdır’a geldi. Dövizdeki düşüşe rağmen 1 Azerbaycan Manatı'nın bugün 8 lira civarında olması dolayısıyla iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan Azerbaycanlılara Nahcıvan gümrük kapısında bazı ürünlere kısıtlama getirildiği belirtildi.







Bir ayda 65 bin kişinin Iğdır’a gelmesinin bir rekor olduğunu belirtilirken, bu sayede Iğdır esnafı da önemli miktarda satış yaptı.





Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan’da alıveriş yapamayanlar Iğdır’a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor. Nahcıvan’dan karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlılar, özel araçların dışında otobüsle de gelerek alışveriş yapıyor.