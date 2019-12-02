Azerbaycan erken seçime mi gidiyor?

Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentonun feshi ve erken seçimlere gidilmesi için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvurma kararı aldı.





Euronews Türkçe'den Kerem Congar'ın haberine göre muhalefet kanadı ve destekçileri yaklaşık bir ay önce ülkedeki gelir adaletsizliği ve yolsuzlukları gerekçe göstererek protesto gösteri düzenlemiş ve hükümete istifa çağrısında bulunmuştu.





Yapılan görüşmeler sonrası YAP Siyasi Konseyi'nin isteği doğrultusunda parti milletvekilleri parlamentonun feshedilmesi için parlamentoya müracaat etti. Parti sekreteri Ali Ahmedov, erken genel seçimlerin ülkenin ekonomik kalkınması ve demokrasinin işleyişi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, reformlar için cumhurbaşkanının yönetmeliğine destek vereceklerini söyledi.





Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz ay hükümette önemli değişikliklere gitmiş 62 yaşındaki ekonomist Ali Asadov'u başbakan olarak atamıştı.





Bir sonraki parlamento seçimlerinin Kasım 2020'de yapılması bekleniyordu. Azerbaycan'da en son 1 Kasım 2015'te genel seçim yapılmış ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkan olduğu YAP, 125 üyeli mecliste 71 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti.





Azerbaycan, 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde yönetiliyor. Babasının vefatının ardından onun yerini alan Aliyev, ülkedeki muhalifleri susturmak ve hapse atmakla suçlanıyor.





Muhaliflerden protesto, hükümete istifa çağrısı





Azerbaycan'da ekim ayı ortalarında muhalefet partisi ve destekçilerini başkent Bakü'de hükümet karşıtı eylemlerde bulunmuş, aralarında ana muhalefet partisi lideri Ali Kerimli'nin de bulunduğu yaklaşık 80 kişi gözaltına alınmıştı.





Düşük maaşları ve yolsuzluğu protesto eden ve hükümete istifa çağrısında bulunan muhaliflere Bakü polisinin sert müdahalesi tepki çekmişti.