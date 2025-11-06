Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan, Ermenistan’a tahıl sevkiyatını onayladı /06 Kasım 2025 11:56

Azerbaycan, Ermenistan’a tahıl sevkiyatını onayladı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan olumlu ilişkilere bir yenisi eklendi. Bakü, Rus tahılının sevkiyatını onayladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, tarihi bir lojistik hamleyi duyurdu. Azerbaycan topraklarından geçen yeni bir demiryolu güzergahı üzerinden Ermenistan'a ilk tahıl sevkiyatı başarıyla tamamlandı. Bu gelişme, bölgesel ticareti canlandırması ve istikrarı artırması beklenen önemli bir adım olarak kaydedildi.

Açıklamada, Ulyanovsk bölgesindeki Dimitrovgrad istasyonundan yola çıkan trenin, bin tondan fazla üçüncü sınıf buğdayı Ermenistan'a ulaştırdığı belirtildi. "Grain Gates" şirketi tarafından tedarik edilen buğdayın taşınmasını Rus Demiryolları organize etti. Bu yeni rota, Rus tahılının doğrudan demiryolu ile Ermenistan'a ulaştırılmasını, 1990'ların başından bu yana ilk kez mümkün kıldı. 

Ermenistan'ın yılda 450-500 bin ton olan tahıl ithalatının neredeyse tamamı Rusya'dan karşılanıyor. Gürcistan ve Azerbaycan topraklarından transit geçişe izin veren yeni hat sayesinde lojistik maliyetlerin düşmesi ve tedarik zincirinin daha istikrarlı hale gelmesi bekleniyor.

Gelecek Planları ve Arka Plan

Rus Demiryolları, 2026 Ocak sonuna kadar bu güzergah üzerinden 132 vagon daha buğday göndermeyi planlıyor. Ayrıca, tahılın yanı sıra diğer yük kategorilerinin de taşınması değerlendiriliyor. Sevkiyatın, Ekim 2024'te Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan hükümetleri arasında varılan bir anlaşmanın sonucunda mümkün olduğu vurgulandı. 

Bu anlaşma, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik uyguladığı yük taşımacılığı kısıtlamalarının kaldırılmasını sağladı. Rusya Tarım Bakanlığı, bu hattın Güney Kafkasya ülkelerine Rus tarım ürünleri ihracatını artırmak için yeni imkanlar sunduğunu açıkladı. Bu gelişmeye kadar, Rusya'dan Ermenistan'a yapılan tahıl ihracatı ağırlıklı olarak karayoluyla veya Gürcistan limanları üzerinden deniz yoluyla gerçekleştiriliyordu. Yeni demiryolu hattı, bölgedeki ticari bağlantıları güçlendirmeyi amaçlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan, Ermenistan’a tahıl sevkiyatını onayladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:16