Azerbaycan, Ermenistan’a tahıl sevkiyatını onayladı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, tarihi bir lojistik hamleyi duyurdu. Azerbaycan topraklarından geçen yeni bir demiryolu güzergahı üzerinden Ermenistan'a ilk tahıl sevkiyatı başarıyla tamamlandı. Bu gelişme, bölgesel ticareti canlandırması ve istikrarı artırması beklenen önemli bir adım olarak kaydedildi.





Açıklamada, Ulyanovsk bölgesindeki Dimitrovgrad istasyonundan yola çıkan trenin, bin tondan fazla üçüncü sınıf buğdayı Ermenistan'a ulaştırdığı belirtildi. "Grain Gates" şirketi tarafından tedarik edilen buğdayın taşınmasını Rus Demiryolları organize etti. Bu yeni rota, Rus tahılının doğrudan demiryolu ile Ermenistan'a ulaştırılmasını, 1990'ların başından bu yana ilk kez mümkün kıldı.





Ermenistan'ın yılda 450-500 bin ton olan tahıl ithalatının neredeyse tamamı Rusya'dan karşılanıyor. Gürcistan ve Azerbaycan topraklarından transit geçişe izin veren yeni hat sayesinde lojistik maliyetlerin düşmesi ve tedarik zincirinin daha istikrarlı hale gelmesi bekleniyor.





Gelecek Planları ve Arka Plan





Rus Demiryolları, 2026 Ocak sonuna kadar bu güzergah üzerinden 132 vagon daha buğday göndermeyi planlıyor. Ayrıca, tahılın yanı sıra diğer yük kategorilerinin de taşınması değerlendiriliyor. Sevkiyatın, Ekim 2024'te Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan hükümetleri arasında varılan bir anlaşmanın sonucunda mümkün olduğu vurgulandı.





Bu anlaşma, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik uyguladığı yük taşımacılığı kısıtlamalarının kaldırılmasını sağladı. Rusya Tarım Bakanlığı, bu hattın Güney Kafkasya ülkelerine Rus tarım ürünleri ihracatını artırmak için yeni imkanlar sunduğunu açıkladı. Bu gelişmeye kadar, Rusya'dan Ermenistan'a yapılan tahıl ihracatı ağırlıklı olarak karayoluyla veya Gürcistan limanları üzerinden deniz yoluyla gerçekleştiriliyordu. Yeni demiryolu hattı, bölgedeki ticari bağlantıları güçlendirmeyi amaçlıyor.