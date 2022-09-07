Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan: Ermenistan askerleri sınırda ateş açtı /07 Eylül 2022 11:22

Azerbaycan: Ermenistan askerleri sınırda ateş açtı

Azerbaycan Ermenistan askerlerinin sınırda mevzilerine ateş açtığını öne sürdü. Ermenistan Azerbaycan'ı dezenformasyon yaymakla suçladı.

SHABER3.COM

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 19.50’den bugün 01.20’ye kadar Ermenistan birlikleri tarafından Basargeçer ilinin Yukarı Şorca ve Karakilise ilinin Norayan yerleşim birimindeki mevzilerinden, Kelbecer ilinin Zeylik ve Laçın ilinin Ahmedli yerleşim biriminde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. 

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı dezenformasyon yapmakla suçladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sınırda durumun nispeten sakin olduğu ve Ermenistan ordusunun tam kontrolü altında olduğu kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan: Ermenistan askerleri sınırda ateş açtı Sonraki Haber >>

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

AKINCI'da yaşananların sorumlusu Hulusi Akar'dır!

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Muharrem İnce siyaseti bırakacak mı ?

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki

Saadet'ten Erdoğan’ın sözlerine videolu tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:34:01