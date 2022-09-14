Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan-Ermenistan gerilimi tırmanıyor: 105 Ermeni askeri öldü /14 Eylül 2022 18:09

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi tırmanıyor: 105 Ermeni askeri öldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.

SHABER3.COM

Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rusya'dan askeri yardım istediklerini belirten Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tartışılması için diğer ortaklarına müracaat ettiklerini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin de bilgi paylaşarak, “Güncel verilere göre, bugüne kadar 105 asker öldü.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR
Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan’la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan-Ermenistan gerilimi tırmanıyor: 105 Ermeni... Sonraki Haber >>

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Meriç'te can pazarı: Adacıkta 6 gündür mahsur kalan mültecilerin yiyecek ve içeceği bitti

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Peker'in evine silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan: "Toprak verebiliriz"

“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

Turhan Çömez: Erol Olçok’un otopsi raporunu gördüm

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

AKP'li Özhaseki'den tepki çeken enflasyon karşılaştırması

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

Tiktok dilencisi Miraç Orbay, özel jetle Ayasofya'ya geldi

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

[Harun Tokak] Sevdalı Trenler

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi'nin Türkçe Olimpiyatları ile ilgili düşünceleri…

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır

Hocaefendi: IFLC barış ve sevgi dolu günlerin bir ön fotoğrafıdır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:52:26