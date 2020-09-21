Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan-Ermenistan geriliminde sıcak gelişme /21 Eylül 2020 19:24

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde sıcak gelişme

Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan ordusunda seferberlik ilan edildi. Yedek kuvvetlerdeki birimler askere çağrıldı.Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi'nin bildirisine göre Azerbaycan, yedek kuvvetlerdeki birimleri göreve çağırdı.

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Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri'nin yaptığı çağrıda şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, askeri görev ve askeri hizmet ile ilgili kanununa göre askeri görevliler, yedekte oldukları dönemde, askeri eğitim, muayene ve özel toplantılara çağrılabilirler. Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi tarafından, yedekte olan askeri görevlilerin, çeşitli uzmanlık alanlarındaki eğitimlere katılmak üzere çağrılmasına karar verilmiştir."

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermenistan'ın sınır ihlallerini arttırdığını ve sınır hattındaki durumun giderek kötüleştiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. 

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 12 Temmuz 2020’de Tovuz bölgesinde çatışmalar çıkmıştı. 

Karar’ın haberine göre, Tovuz bölgesi Türkiye'nin enerji güvenliği için de kritik bir konumda bulunuyor. Türkiye bu dönemde Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirterek çok sayıda birliğini de tatbikat ve eğitim için Azerbaycan'a gönderdi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında bu sabah Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker yaşamını yitirmişti. 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sınır hattında Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle Ermenistan yönetimini sorumlu tuttu, Başsavcılık ise soruşturma başlattı.
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