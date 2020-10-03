Azerbaycan: Ermenistan köylerimizi vuruyor

Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül günü başlayan çatışmalar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaparak, Ermenistan ordusunun Azerbaycan köylerini hedef aldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, Ağdam şehrine bağlı Güzelanlı, Alibeyli ve Ayağ Garvand köylerinin topçu ateşi altında olduğu bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tüm önlemlerin alındığı bilgisini paylaştı.





BAKAN HASANOV: TÜRKİYE ÜRETİMİ İHA SATIN ALACAĞIZ







Azerbaycan’ın orta irtifa ve uzun menzilli taktik insansız hava aracı (İHA) olan Bayraktar TB2 ile ilgilendiğini belirtiliyordu. Türkiye’den insansız hava araçları (İHA) satın alma kararı verdiğini açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Suriye ve Libya’da kullanılan ve başarılı bulduğunu söylediği Türk üretimi İHA’lardan alma kararının kesinleştiğini belirtmişti.