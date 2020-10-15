Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan-Ermenistan savaşında ateşlenen 10 füze İran'a düştü /15 Ekim 2020 21:41

Azerbaycan-Ermenistan savaşında ateşlenen 10 füze İran'a düştü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ için devam eden savaşta ateşlendiği belirtilen 10 füzenin İran sınırları içindeki iki köye isabet ettiği ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesindeki iki köye 10 roket düştüğünü ve roketlerin bir eve isabet etmesi sonucunda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki iki köye 10 roket düştüğünü açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sırasında ilçeye bağlı iki köye 10 roket isabet etti" dedi. 

Rad, "Bu roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılırken bir kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu.

Rad, ilçeye düşen roketlerin hangi taraftan geldiğine ilişkin bilgi vermedi. 

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'ın güneyinde yer alıyor. 
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