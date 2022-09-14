Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 99 asker öldü





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada en az 49 askerin çatışmalarda yaşamını yitirdiğini söyledi. Paşinyan söylediği ölü sayısının da kesin olmadığını ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.





Rusya'dan yapılan açıklamada taraflar arasında ateşkes ilan edilmesi için görüşmeler yapıldığı belirtildi. Moskova yönetimi, tarafların salı yerel saatle 06:00'dan itibaren ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Rus yönetimi, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduğunu ve tarafların anlaşmaya uymasını beklediğini kaydetti.





İki ülke arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının duyurulmasının ardından Fransa, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacağını açıkladı.





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasında çatışmaların tekrar alevlenmesinin arından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.





Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Ermenistan'ın Rusya'dan 'Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması'nın hükümlerinin uygulanması için Moskovo'dan yardım talep etme kararı aldığı açıklandı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Ermenistan Başbakanı çatışmaların ardından Fransa ve Rusya liderlerini arayarak görüştü. Ermenistan'ın resmen Rusya'dan yardım talep etme kararı aldığı açıklandı. ABD ise çatışmaların durdurulması için çağrı yaptı.Ermenistan ve Azerbaycan 2020'de 6 bin 500 kişinin öldüğü 6 hafta süren savaşın ardından sınırda tekrar karşı karşıya geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığı, gece yarısından hemen sonra Azeri ordusunun Goris, Sotk ve Jermuk kentleri yönündeki askeri pozisyonlarını yoğun ateş altına aldığını öne sürdü.Ermeni tarafı sabah saatlerinde yaptığı son açıklamada ise Azeri tarafının insansız hava araçları da kullandığı ve ağır topçu ateşi ile sürekli ilerlemeye çalıştığını iddia etti.Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu savundu.Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği öne sürüldüErmenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada ise "en az 50 askerin şehit olduğu" belirtildi.Macron ve Paşinyan arasında yapılan telefon görüşmesinden sonra yapılan açıklamada, Paris'in bölgedeki durumu dönem başkanlığını yaptığı Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşıyacağı duyuruldu.Yapılan görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi. Fransa lideri Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.Ermeni Başbakan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüştükten sonra gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladı.Rus Tass haber ajansında yer alan habere göre, Ermeni tarafı Rusya'dan resmen yardım talep etmek için karar aldı. Toplantıda ayrıca durumun Kollektif Güvenlik Antlaşması Teşkilat'ına da çağrı yapılacağı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de durumun bildirileceği kaydedildi.ABD'li Bakan Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.