Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma /13 Temmuz 2020 09:47

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: Azerbaycan ordusundan 2 asker hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Tovuz bölgesinde Ermenistan ordusunun açtığı ateşte 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan, ilk ateşin Ermenistan tarafından açıldığını, verilen karşılıkta Ermenistan ordusundan hayatını kaybeden askerler olduğunu belirtti.

Ermenistan ise Azerbaycan askerlerinin 2 kez sınırı geçme girişiminde bulunduğunu ve Azerbaycan ordusuna karşı ateş açıldığını savundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, ilki 12:30'da gerçekleşen girişimde Azeri askerlerin arazi aracıyla sınırı geçmeye çalıştığını, açılan uyarı ateşi sonunda aracı bırakıp kaçtıklarını; ikinci girişimin ise 13:45'te gerçekleştiğini, topçu ateşiyle desteklenen Azeri askerlerin, Ermenistan'a ait bir askeri kontrol noktasını ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Stepanyan açılan ateşte hayatını kaybeden Azeri askerler olduğunu, Ermenistan ordusunun kayıp vermediğini belirtti.
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