Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Tovuz bölgesinde Ermenistan ordusunun açtığı ateşte 2 askerlerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.





Azerbaycan, ilk ateşin Ermenistan tarafından açıldığını, verilen karşılıkta Ermenistan ordusundan hayatını kaybeden askerler olduğunu belirtti.





Ermenistan ise Azerbaycan askerlerinin 2 kez sınırı geçme girişiminde bulunduğunu ve Azerbaycan ordusuna karşı ateş açıldığını savundu.





Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, ilki 12:30'da gerçekleşen girişimde Azeri askerlerin arazi aracıyla sınırı geçmeye çalıştığını, açılan uyarı ateşi sonunda aracı bırakıp kaçtıklarını; ikinci girişimin ise 13:45'te gerçekleştiğini, topçu ateşiyle desteklenen Azeri askerlerin, Ermenistan'a ait bir askeri kontrol noktasını ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.





Stepanyan açılan ateşte hayatını kaybeden Azeri askerler olduğunu, Ermenistan ordusunun kayıp vermediğini belirtti.