Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmalar başladı" denildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Ermenistan mevzilerine topçu ve büyük kalibreli ateşli silahlarla ??????yoğun ateş açtığını, Azerbaycan'ın İHA da kullandığını açıkladı.







Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "12 Eylül gecesi, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Taşkasan, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştirdi. Ermeni silahlı kuvvetlerinin yıkıcı ekipleri, Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzileri arasındaki alanları ve tedarik yollarını farklı yönlerde mayınladılar. Bu eylemlerin bir an önce önlenmesi için birliklerimizce alınan ivedi tedbirler neticesinde bir muharebe meydana geldi. Sonuç olarak, personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar var. Sabotaj operasyonlarına katılan Ermenistan silahlı kuvvetlerinin personel ve muharebe teçhizatında da kayıplar var. Ermeni silahlı kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve askeri çatışmanın ölçeğinin genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.





'Azerbaycan mevzilere ateş etmeye başladı'

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Ermenistan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.





Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi: "13 Eylül saat 00:05'te Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler; Goris, Sotk ve Jermuk yönünde topçu ve büyük kalibreli ateşli silahlarla Ermenistan'ın mevzilerine yoğun bir şekilde ateş etmeye başladı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri İHA da kullanıyor."





Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan "geniş ölçekli Azerbaycan provokasyonu"nun sonucu olarak başladığını belirttiği yoğun çatışmaların devam ettiğini belirterek "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri uygun karşı tedbirleri alıyor" dedi.





Çatışmalarda iki taraftan da kayıplar olduğu belirtiliyor.