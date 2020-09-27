Azerbaycan - Ermenistan sınırında yoğun çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı." denildi.







Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Ayrıca bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.





'Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu' aktarıldı.





Paşinyan: Azerbaycan saldırı başlattı





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ı suçladı.





Paşinyan, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a füze ve hava saldırısı başlattı. Stepanakert'teki (Hankendi) barışçıl yerleşim alanları saldırıya uğradı. Ermenistan olarak 2 helikopter ve 3 insansız hava aracı düşürdük, 3 tankı imha ettik. Anavatanımızı Azeri işgalinden korumak için güçlü bir şekilde ordumuzun yanında duruyoruz." ifadelerini kullandı.





Bu arada Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından genel seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti.







Azerbaycan, cephe hattında karşı saldırı başlattı





Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.





"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.





Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.





Türkiye: Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye'nin tam desteğine sahip





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan - Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışma sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.





Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir."değerlendirmesini yaptı.





Kalın, Twit iletisinin devamında, "Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir." ifadelerini kullandı.