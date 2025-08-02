Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaşmaya başladı

Kilis’in Yavuzlu köyünde gerçekleşen açılış törenine, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ile birlikte milletvekilleri, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Bayraktar, “Suriyeli kardeşlerimizle bağlarımızı daha da güçlendirecek tarihi bir ana şahitlik ediyoruz” dedi.



Suriye’ye ilk etapta yılda 2 milyar metreküp gaz



Yeni boru hattı sayesinde Azerbaycan gazı Kilis üzerinden Suriye’ye ulaştırılacak. Bakan Bayraktar, Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan günde 6 milyon metreküplük sevkiyat yapılabileceğini belirterek, “Allah’ın izniyle doğal gazı Halep’e, oradan da Humus’a kadar taşıyacağız. İlk aşamada Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğal gaz ihracı sağlanabilecek” dedi.



Bu gazla yaklaşık 1200 megavat kapasiteli santrallerin devreye alınacağını ifade eden Bayraktar, “Bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve Suriye’de hayatın normalleşmesine ciddi katkı sunulacak” dedi.



Elektrik ihracatı da artacak



Bayraktar, Türkiye’nin 2017’den bu yana Afrin ve İdlib gibi bölgelere elektrik sağladığını, şu anda Suriye’ye sekiz farklı noktadan elektrik ihracatı yapıldığını belirtti. “Yeni bağlantılarla ihracat kapasitemizi önce yüzde 25 artıracağız, sonra da iki katına çıkaracağız. Nihai hedefimiz, Suriye’de 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılamak” diye konuştu.



SOCAR ile swap anlaşması imzalandı



Projenin Azerbaycan desteğiyle hayata geçirildiğini vurgulayan Bayraktar, Azerbaycan devlet şirketi SOCAR ile sınırda gaz teslimi için swap anlaşması imzalandığını belirtti. “Mart ayında Nahçıvan’a doğal gaz sevkiyatını başlatmıştık, şimdi de Azerbaycan gazını Suriye’ye ulaştırıyoruz. Bu projede de ‘iki devlet, bir millet’ şiarıyla hareket ettik” dedi.



Katar da projeye destek verdi



Törene katılan Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti’yi işaret eden Bayraktar, “Katar’la 2014’te kurduğumuz Yüksek Stratejik Komite ile ilişkilerimiz her alanda gelişiyor. Bu projede de Katar’ın desteği bizim için önemliydi” diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Bayraktar ve katılımcı bakanlar birlikte vanayı çevirerek Azerbaycan gazının Suriye’ye ilk akışını başlattı.