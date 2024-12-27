Azerbaycan Hava Yolları: Düşen uçak, dış fiziksel müdahaleye maruz kaldı





ROSAVİATSİYA: HAVALİMANI İHA SALDIRILARI VE SİS NEDENİYLE KAPALIYDI





'O SABAH ZORLU KOŞULLAR VARDI'





YOLCU: PATLAMA SESİ SONRASI UÇAK SARHOŞ GİBİ HAREKET EDİYORDU

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Grozni seferini yaparken Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Embraer 190 tipi uçağı hakkında açıklama yaptı.Reuters haber ajansının aktardığına göre, AZAL'dan bugün yapılan açıklamada, çarşamba günü yaşanan olayla ilgili ilk sonuçlara ilişkin bilgi verildi. AZAL, ilk sonuçların, düşen uçağın 'dış fiziksel ve teknik müdahale' yaşadığını ortaya koyduğunu bildirdi. Düşen uçağın, Rusya hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmişti.Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov ise konuya ilişkin olarak, Grozni'deki havalimanının 25 Aralık sabahı, Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve sis nedeniyle uçuşlara kapatıldığını belirtti.Yolcu uçağının düşmesinin ardından Kazak ve Azerbaycanlı yetkililerle hızla temasa geçtiklerini aktaran Dmitriy Yadrov, "Olayın tüm koşullarını detaylıca ve tamamen doğrulamak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.Grozni'de 25 Aralık sabah saatlerinde zorlu koşulların bulunduğunu anlatan Yadrov, "Söz konusu saatlerde Ukrayna'ya ait İHA'lar Grozni ve Vladikavkaz kentlerindeki sivil altyapılara terör saldırıları düzenliyordu. Bu bağlamda, Grozni Havalimanı bölgesindeki tüm uçakların çekilmesini öngören, hava sahasının kapatılmasına yönelik tedbir uygulandı. Ayrıca, Grozni Havalimanı bölgesinde yoğun sis vardı. 500 metre yükseklikte görüş imkanı yoktu" dedi. Kaptan pilotun Grozni'ye iniş için iki teşebbüste bulunduğu bilgisini paylaşan Yadrov, "Bu teşebbüsler başarısız oldu ve kaptan pilota diğer havalimanlarına iniş yapması teklif edildi. Kendisi Aktau'daki havalimanına devam etme kararı aldı" dedi.Rosaviatsiya Genel Müdürü Yadrov, ortaklaşa araştırılması gereken çok sayıda durumun bulunduğunu ve yetkililerle işbirliği içinde, bu çalışmaya hazır olduklarını söyledi.Olay sırasında uçakta bulunan ve kazadan sağ kurtulan Subhonkul Rakhimov isimli bir yolcu ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, uçakta, asıl varış noktası olan Grozni'ye yaklaştığı sırada en az bir büyük patlama sesi duyulduğunu anlattı."Uçağın parçalara ayrılacağını düşündüm" diyen yolcu, hastaneden ajansa verdiği demeçte, bu esnada dua etmeye başladığını söyledi. Rakhimov, söz konusu patlama sesinin ardından uçağın sanki sarhoşmuş gibi 'garip' hareket etmeye başladığını ifade etti. Yolcu, "Sanki sarhoş gibiydi. Artık aynı uçak değildi" açıklamasında bulundu.Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık’ta düşmüştü. AZAL, uçakta beş kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen AZAL'a ait yolcu uçağının Rus 'Pantsir-S' hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğu belirtilmişti. Konuya ilgili olarak konuşan Azerbaycanlı yetkililer de yolcu uçağının Rus 'Pantsir-S' hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı. Reuters haber ajansına konuşan dört kaynak da uçağın düşmesiyle ilgili benzer bir bilgi vermişti. Kaynaklar, uçağın Rusya hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.