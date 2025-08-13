Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan heyeti Rusya ile olan önemli bir toplantıya katılmadı /13 Ağustos 2025 17:45

Azerbaycan heyeti Rusya ile olan önemli bir toplantıya katılmadı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na, Azerbaycan heyeti katılmadı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

12 Ağustos'ta St. Petersburg'da gerçekleşen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İçişleri Bakanları Konseyi toplantısına Azerbaycan temsilcisi katılmadı.

BDT Yürütme Komitesi'nin internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, toplantıda Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri hazır bulunurken, Azerbaycan'dan herhangi bir katılımcı yer almadı.

Daha önce ise Azerbaycan'ın Oxu.Az ve APA haber ajansları, ülkenin toplantıya katılmama kararı aldığını duyurdu. Ancak İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov tarafından katılmama gerekçesi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Toplantıda katılımcılar, suçla mücadelede işbirliği, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon, yasa dışı göç sorunları ve çözüm yolları ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı gibi konuları ele aldı.

Rusya-Azerbaycan İlişkilerindeki Gerginlik

Azerbaycan'ın toplantıya katılmaması, iki ülke arasındaki son dönemde artan gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İlişkiler, 27 Haziran'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 50 Azerbaycan vatandaşının çeşitli suç şüpheleriyle gözaltına alınmasının ardından gerilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gözaltıların ceza davaları kapsamında yapıldığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, temmuz sonunda yaptığı açıklamada Moskova-Bakü ilişkilerinin "karmaşık" bir dönemden geçtiğini kabul etmiş, ancak sorunların yakın zamanda çözüleceği yönünde umut ifade etmişti. Azerbaycan tarafından bu son toplantıya katılımın gerçekleşmemesi, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin devam ettiğine işaret ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan heyeti Rusya ile olan önemli bir toplantıya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:04:47