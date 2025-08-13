Azerbaycan heyeti Rusya ile olan önemli bir toplantıya katılmadı

Samanyoluhaber.com - Moskova





12 Ağustos'ta St. Petersburg'da gerçekleşen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İçişleri Bakanları Konseyi toplantısına Azerbaycan temsilcisi katılmadı.





BDT Yürütme Komitesi'nin internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, toplantıda Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri hazır bulunurken, Azerbaycan'dan herhangi bir katılımcı yer almadı.





Daha önce ise Azerbaycan'ın Oxu.Az ve APA haber ajansları, ülkenin toplantıya katılmama kararı aldığını duyurdu. Ancak İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov tarafından katılmama gerekçesi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Toplantıda katılımcılar, suçla mücadelede işbirliği, kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon, yasa dışı göç sorunları ve çözüm yolları ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı gibi konuları ele aldı.





Rusya-Azerbaycan İlişkilerindeki Gerginlik





Azerbaycan'ın toplantıya katılmaması, iki ülke arasındaki son dönemde artan gerginliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. İlişkiler, 27 Haziran'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 50 Azerbaycan vatandaşının çeşitli suç şüpheleriyle gözaltına alınmasının ardından gerilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gözaltıların ceza davaları kapsamında yapıldığını açıklamıştı.





Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, temmuz sonunda yaptığı açıklamada Moskova-Bakü ilişkilerinin "karmaşık" bir dönemden geçtiğini kabul etmiş, ancak sorunların yakın zamanda çözüleceği yönünde umut ifade etmişti. Azerbaycan tarafından bu son toplantıya katılımın gerçekleşmemesi, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin devam ettiğine işaret ediyor.