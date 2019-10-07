Azerbaycan hoparlörle ezan okunmasını yasakladı

Azerbaycan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı konumundaki Kafkas Müslüman İdaresi yetkilileri, geçtiğimiz çarşambadan beri yasağın yürürlükte olduğunu belirttiler. Kurumun sözcüsü Akif Agayev, "Kamuoyundan birçok şikayet almıştık. Bu, ezanın yasaklanması anlamına gelmiyor. Sadece hoparlörü kaldırdık" dedi. Yasağın ardından müezzinler, amfi ve hoparlörlerin kullanılmadığı geçmiş dönemde olduğu gibi minarelere çıkarak çıplak sesle ezan okumaya başladılar.







KARAR CEMAATİ KIZDIRDI





Bakü’deki Sultanali Camii’nde öğle namazı kılan cemaat, yasağı protesto etti. Dini özgürlüklerinin ihmal edildiğini savunan cemaatten kendisini Aziz diye tanıtan bir kişi, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Ezanı duymak, ruhani görevimizi hatırlamak açısından önemli. Şehirde bu kadar gürültü varken, hoparlör olmadan ezanı nasıl duyacağız? Hıristiyan ülkelerde çan sesini yasaklıyorlar mı" dedi. Ülkedeki önde gelen dini cemaatler de, yasağın 'Ateist-Bolşevik' uygulamaları hatırlattığını söyledi.





DEMOKRATİK GEREKLİLİK





Sultanali Camii’nin imamı İbrahim Yarıyev ise, yasağın "demokratik bir gerek" olduğunu vurgulayıp sağduyu çağrısı yaparken, 'Biz Suudi Arabistan veya İran gibi bir din devleti değiliz. Din ve devleti ayırmış, demokratik bir ülkeyiz. Rahatsız edilmemek isteyenlerin haklarına saygı göstermemiz gerekir' diye konuştu.