Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan ile ABD arasında kritik görüşme /23 Ekim 2020 20:00

Azerbaycan ile ABD arasında kritik görüşme

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sürerken, ülkeler arası diplomasi trafiği de devam ediyor.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafındaki son durumun görüşüldüğü, Ermenistan tarafının yapıcı olmayan politikası, Azerbaycanlı sivillerin hedef alınması ve Ermenistan'ın yurt dışından paralı asker ve teröristleri getirerek savaşa dahil etmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.Bakanlık, görüşmede ayrıca Azerbaycan-ABD ikili ilişkilerinin de ele alındığını açıkladı.
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