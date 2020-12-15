Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası başladı /15 Aralık 2020 16:43

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir takası başladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ermenistan ve Azerbaycan, Karabağ'daki çatışmaların ardından, Moskova'nın arabuluculuğunda savaş esiri takasına başladı.

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takasına başlandığı duyuruldu.

Bölgede altı hafta süren çatışmalar, geçen ay yine Moskova'nın arabuluculuğuyla yapılan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti.

Çatışmalar Azerbaycan'ın toprak kazanımlarıyla sona ererken, Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı protesto eylemleri düzenlenmişti.

Bölgeye Rus barışgücü de konuşlandırıldı.

Interfax Haber Ajansı'na göre Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, 44 Ermeni savaş esirinin Rusya'nın arabuluculuğuyla Ermenistan'a döndüğünü belirtti.

Rus barışgücünün komutanı Rustam Muradov da Rus Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bir videoda, aynı takas anlaşması kapsamına 12 Azeri esirin bir Rus askeri uçağıyla ülkelerine yollandığını söyledi. Azeri makamları da esirlerin ülkeye ulaştığını doğruladı.
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