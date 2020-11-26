Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan ile Fransa arasında ‘Dağlık Karabağ’ gerilimi /26 Kasım 2020 21:00

Azerbaycan ile Fransa arasında ‘Dağlık Karabağ’ gerilimi

Fransa Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etmesinin ardından Azerbaycan, Fransa'ya nota verdi.

SHABER3.COM

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarması ile birlikte Fransa’daki Ermeni lobisi harekete geçmiş, sağcı ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu Fransa Senatosu, Ermeni lobisinin de etkisiyle dün tavsiye niteliğindeki sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin” tanınmasını öngören teklifi onaylamıştı. Senatonun skandal kararının ardından Azerbaycan-Fransa arasında gerilim tırmandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross’un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve 25 Kasım’da Fransız Senatosu tarafından sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin tanınması” kararının kabul edilmesi kapsamında Büyükelçiye nota verildiği bildirildi. Fransız Büyükelçi Gross da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının itirazını Paris yönetimine ileteceğini belirtti.

Öte yandan Azerbaycan Milli Meclisi de bugün Azerbaycan hükümetine Fransa’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığından çıkartılması için AGİT’e başvurması çağrısında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan ile Fransa arasında ‘Dağlık Karabağ’ gerilimi Sonraki Haber >>

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:37:49