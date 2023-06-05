Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan ile Nahçıvan demiryolu ile birleşiyor /05 Haziran 2023 10:35

Azerbaycan ile Nahçıvan demiryolu ile birleşiyor

Bakü ve Erivan arasında bir tepe daha aşıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

İki ülke, Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan demiryolu hattının yeniden açılması konusunda anlaştı.   

Rusya Devlet Haber Ajansı TASS, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcı Mher Grigoryan'ın katılımıyla Moskova'da gerçekleştirilen 12. Üçlü Çalışma Grubu Toplantısı’nda tarafların anlaşmaya vardığı konuları yayınladı.

Açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ulaşım bağlantılarının açılması konusunda taraflar önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. Taraflar, Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Ordubad-Mehri-Horadiz güzergahındaki demiryolu bağlantısının yeniden açılması ve düzenlenmesine yönelik somut adımların hayata geçirilmesi konusunda ortak mutabakata vardı.

Söz konusu ulaşım koridorlarının önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moskova'da ülkelerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklalamışlardı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk kez davet edildiği Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi zirvesinde Paşinyan ile toprak sorununu görüştü. Toplantı sırasında Paşinyan iki ülkenin toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak tanıma konusunda anlaşmaya vardığını söylerken Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak tanıdığını ve buna bağlı olarak barış anlaşması imzalama ihtimalinin bulunduğunu belirtti.
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