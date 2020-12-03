Azerbaycan kayıplarını ilk kez açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada çatışmalarda Azeri tarafından 2 bin 783 askerin hayatını kaybettiği, 100'ü aşkın sayıda askerin ise kayıp olduğu belirtildi. Bin 245 yaralının halen tedavi gördüğü ifade edildi.







Azerbaycan, yürürlükteki savaş hukuku nedeniyle şimdiye kadar ordudan kayıplarla ilgili verileri kamuoyuyla paylaşmamıştı.Ermenistan da çatışmalar sırasında bin 746 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.





Öte yandan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 8 Kasım tarihini "Zafer Günü" ilan etti. 8 Kasım'da Azeri ordusu stratejik açıdan önem taşıyan Dağlık Karabağ'ın ikinci büyük kenti Şuşa'nın kontrolünü ele geçirmişti.