Azerbaycan Laçin koridoruna girdi

Laçin koridorundaki operasyondan sonuç alındığında Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ile olan bağı kesilmiş olacak.Türk yetkililer, Azerbaycan’daki gelişmeyi SÖZCÜ’ye doğruladılar. Ayrıntılı bilgilerin Azerbaycan yetkili makamları tarafından açıklanacağını söylediler.





ALİYEV, 13 KÖYÜN KURTARILDIĞINI DUYURDU





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gubadlı ilinin 4, Cebrayıl ilinin 5, Zengilan ilinin 2, Hocavend ilinin 2 köyünün işgalden kurtarıldığı bildirdi.





Aliyev açıklamasında, “Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend bölgesinin Dolanar, Bünyadlı köyleri, Cebrayıl bölgesinde Dağ Tumas, Nüsüs, Halefli, Minbaşılı, Veyselli köyleri, Zengilan bölgesinin Venedli, Mirzehasanli köyleri ve Gubadlı bölgesinin Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı v Alaqurşaq köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycandır” ifadelerini kullandı.





GERİLİMİN SEBEBİ ERMENİ İŞGALİ





Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.





Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990’ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.





Bölgede 1991 yılında ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.





Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.